Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме

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Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.

«Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!» — написал он в Twitter, приложив фотографию, на которой Пелоси, стоя за столом, указывает пальцем в сторону Трампа.

Затем американский лидер уточнил, что Пелоси «совершенно вышла из себя» на его встрече с конгрессменами в Белом доме.

«Либо у неё что-то не в порядке с мозгами, либо же она просто не любит нашу замечательную страну... На это было очень печально смотреть» — добавил президент США.

Как сообщает ТАСС, демократы покинули встречу с Трампом до её окончания.

Ранее демократы сообщили, что Трамп обозвал Пелоси «третьесортным политиком» во время заседания по Сирии.

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