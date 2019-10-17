Трамп обозвал Пелоси «третьесортным политиком»

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Президент США Дональд Трамп обозвал спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси «третьесортным политиком».

Как сообщает AFP, это произошло во время его встречи с представителями конгресса в Белом доме, на которой обсуждалась турецкая военная операция в Сирии.

«Президент Трамп обозвал спикера палаты представителей США Пелоси «третьесортным политиком» во время заседания по Сирии», — приводит заявление демократов агентство.

Ранее сообщалось, что Трамп организовал встречу с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией.

9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил страны на территории Сирии.

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