Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией

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Колонна российской военной полиции выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.
Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией
  • © Минобороны РФ

«В соответствии с договорённостями, достигнутыми президентами России и Турции… колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения военной полиции обеспечат безопасность населения и помогут поддержать правопорядок, а также будут «осуществлять патрулирование в назначенных районах».

Полиция поможет вывести подразделения курдских Отрядов народной самообороны и их вооружения на 30 км от границы.

Ранее российская военная полиция приступила к патрулированию позиций армии Сирии к северо-востоку от города Манбидж.

Как отмечали в Анкаре, завершение операции «Источник мира» не означает, что Турция полностью уйдёт из Сирии. 

22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении с 23 октября в зону за пределами турецкой операции сирийских военных и российской военной полиции.

Подробнее — в материале RT.

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