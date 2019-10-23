Военная полиция России начала патрулировать позиции армии САР около Манбиджа
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военной полиции.
«Маршрут патрулирования прошёл вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от её впадения в Евфрат», — сказал офицер.
Он уточнил, что патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака, где также находятся позиции сирийской армии.
Ранее военные полицейские России на бронеавтомобилях «Тигр» впервые провели патрулирование в сирийском городе Манбидж.
15 октября в Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами.