Военная полиция России начала патрулировать позиции армии САР около Манбиджа

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Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военной полиции.

«Маршрут патрулирования прошёл вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от её впадения в Евфрат», — сказал офицер.

Он уточнил, что патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака, где также находятся позиции сирийской армии.

Ранее военные полицейские России на бронеавтомобилях «Тигр» впервые провели патрулирование в сирийском городе Манбидж.

15 октября в Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами. 

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