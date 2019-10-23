США не обращались к другим странам для размещения ракет средней дальности

Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил, что американская сторона не обращалась к другим странам, чтобы разместить в них свои ракеты средней дальности.

«Решения о развёртывании таких систем не принимались... США не обращались к каким-либо странам с просьбой о развертывании систем», — цитирует его ТАСС.

По словам Карвера, если подобные решения в будущем и будут приниматься, то это будет происходить в тесных консультациях как с союзниками и партнёрами США, так и с американским военным командованием.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о консультациях Вашингтона и Токио о размещении ракет средней дальности.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу не исключил, что США могут развернуть свои ударные средства, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.