США не обращались к другим странам для размещения ракет средней дальности
«Решения о развёртывании таких систем не принимались... США не обращались к каким-либо странам с просьбой о развертывании систем», — цитирует его ТАСС.
По словам Карвера, если подобные решения в будущем и будут приниматься, то это будет происходить в тесных консультациях как с союзниками и партнёрами США, так и с американским военным командованием.
Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о консультациях Вашингтона и Токио о размещении ракет средней дальности.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу не исключил, что США могут развернуть свои ударные средства, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.