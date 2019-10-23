Полиция слезоточивым газом разгоняет демонстрантов в столице Чили

Чилийская полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать протестующих в центре Сантьяго.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что всего в центре города собрались более тысячи человек. Люди протестуют против нынешней политики властей.

По данным агентства, демонстранты передают друг другу необходимые средства, чтобы справиться с последствиями отравления газом.

К настоящему моменту участников оттеснили с площади Италия, на ней находятся военные и бронетехника.

Ранее власти Чили вновь объявили о введении комендантского часа в столичном регионе из-за продолжающихся акций протеста.

20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.