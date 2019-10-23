В столичном регионе Чили вновь ввели комендантский час из-за протестов
Об этом говорится на странице армии Чили в Twitter.
«Штаб национальной обороны по столичному региону информирует граждан о том, что во вторник, 22 октября, будет введён комендантский час с 20:00 (02:00 мск 23 октября) до 5:00 часов (11:00 мск) среды 23 октября», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что число погибших в результате протестов в Чили увеличилось до 15.
20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.