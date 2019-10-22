Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

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Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

«Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тысяч комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на €70 млн) для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну (Сталинград)?» — говорится в сообщении российской дипломатической миссии.

Постпредство также опубликовало скриншоты документов, подтверждающих заказ зимней формы для НАТО.

В июне Пентагон заявил, что Россия может самостоятельно установить границы своего шельфа в Арктике и применить военную силу для их защиты, если международное сообщество примет невыгодные для Москвы решения.

В сентябре представитель американского Министерства энергетики Дрю Горн сообщил, что США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе.

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