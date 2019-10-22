Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

«Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тысяч комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на €70 млн) для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну (Сталинград)?» — говорится в сообщении российской дипломатической миссии.

#NATO Procurement Agency’s bid for snow camouflages (78.000 sets) & cold weather clothing (€70 mln) - for winter operations -40°C.❗️To prove @NATO’s purely defensive military planning? Maybe worth procuring history 📚 on #WW2 (#Stalingrad) https://t.co/aOUy4K005dpic.twitter.com/8PJCqFMF6f — Russians at NATO (@natomission_ru) October 21, 2019

Постпредство также опубликовало скриншоты документов, подтверждающих заказ зимней формы для НАТО.

В июне Пентагон заявил, что Россия может самостоятельно установить границы своего шельфа в Арктике и применить военную силу для их защиты, если международное сообщество примет невыгодные для Москвы решения.

В сентябре представитель американского Министерства энергетики Дрю Горн сообщил, что США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе.