В США выступили за предотвращение конфликтов в Арктике
«У нас с Гренландией, Данией давняя история отношений и дружбы в сфере энергетики, в науке, по вопросам развития», — приводит его слова ТАСС.
Горн отметил, что представители Арктического совета «открыты для позитивного сотрудничества в Арктике и работают над предотвращением конфликтов и конфликтного потенциала в регионе».
Ранее глава МИД Швеции Маргот Валльстрём раскритиковала позицию США в отношении Арктического совета, назвав её опасной и вызывающей сожаление.
Дипломат выразила обеспокоенность действиями США, которые привели к тому, что Арктический совет в мае впервые не принял совместную декларацию по климату.