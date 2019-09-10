В США выступили за предотвращение конфликтов в Арктике

США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе. Об этом рассказал представитель американского Министерства энергетики Дрю Горн.

«У нас с Гренландией, Данией давняя история отношений и дружбы в сфере энергетики, в науке, по вопросам развития», — приводит его слова ТАСС.

Горн отметил, что представители Арктического совета «открыты для позитивного сотрудничества в Арктике и работают над предотвращением конфликтов и конфликтного потенциала в регионе».

Ранее глава МИД Швеции Маргот Валльстрём раскритиковала позицию США в отношении Арктического совета, назвав её опасной и вызывающей сожаление.

Дипломат выразила обеспокоенность действиями США, которые привели к тому, что Арктический совет в мае впервые не принял совместную декларацию по климату.