В МИД Швеции раскритиковали позицию США по Арктическому совету

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём раскритиковала позицию США в отношении Арктического совета, назвав её опасной и вызывающей сожаление.

Дипломат выразила обеспокоенность действиями США, которые привели к тому, что Арктический совет в мае впервые не принял совместную декларацию по климату.

«Меня это (климат в Арктическом регионе. — RT) чрезвычайно беспокоит. Это вопрос науки. У вас есть право на своё собственное мнение, но не на свои факты. Это касается Арктического региона», — приводит её слова Financial Times.

Валльстрём также раскритиковала заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу якобы агрессивного поведения Китая и России в Арктике.

«Арктический совет никогда не ставил себе задачи обсуждать вопросы политики безопасности. Это невоенный и в какой-то мере мирный совет, где обсуждают другие вопросы. Они (США. — RT) хотят превратить его во что-то иное» — заявила глава МИД Швеции.

Ранее в Германии выступили против милитаризации Арктики.