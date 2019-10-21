The Hill: Перри уйдёт в отставку с поста главы Минэнерго США 1 декабря

Министр энергетики США Рик Перри покинет свой пост 1 декабря 2019 года. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на представителей Минэнерго Соединённых Штатов.

По данным издания, такое решение принял сам министр.

Как уточняется, Перри не стал связывать свою отставку с переговорами лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника заявило, что Перри уведомил Трампа о намерении подать в отставку в скором времени.

В начале октября Трамп сообщил, что он не намеревался проводить в июле телефонный разговор с Зеленским, однако на переговорах настоял Перри, который советовал президенту обсудить с украинским лидером «что-то о заводе по производству сжиженного природного газа».