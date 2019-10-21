The Hill: Перри уйдёт в отставку с поста главы Минэнерго США 1 декабря
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По данным издания, такое решение принял сам министр.
Как уточняется, Перри не стал связывать свою отставку с переговорами лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника заявило, что Перри уведомил Трампа о намерении подать в отставку в скором времени.
В начале октября Трамп сообщил, что он не намеревался проводить в июле телефонный разговор с Зеленским, однако на переговорах настоял Перри, который советовал президенту обсудить с украинским лидером «что-то о заводе по производству сжиженного природного газа».