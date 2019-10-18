Трамп выдвинет Бруйетта на пост министра энергетики США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предложит кандидатуру заместителя министра энергетики Соединённых Штатов Дэна Бруйетта на пост главы ведомства. Об этом он написал в своём Twitter.
Трамп выдвинет Бруйетта на пост министра энергетики США
  • Reuters

«Я хочу поблагодарить министра энергетики Рика Перри за выдающуюся работу, которую он проделал», — заявил Трамп.

По словам Трампа, Перри покинет свой пост в конце года, чтобы «преследовать интересы других».

«В то же время я рад предложить заместителя министра Дэна Бруйетта на пост министра. Опыт Дэна в этой области не имеет аналогов. Абсолютный профессионал. Я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу», — заявил он. 

Ранее СМИ сообщали о намерении Перри подать в отставку.

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