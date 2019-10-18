Трамп выдвинет Бруйетта на пост министра энергетики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложит кандидатуру заместителя министра энергетики Соединённых Штатов Дэна Бруйетта на пост главы ведомства. Об этом он написал в своём Twitter.

«Я хочу поблагодарить министра энергетики Рика Перри за выдающуюся работу, которую он проделал», — заявил Трамп.

По словам Трампа, Перри покинет свой пост в конце года, чтобы «преследовать интересы других».

«В то же время я рад предложить заместителя министра Дэна Бруйетта на пост министра. Опыт Дэна в этой области не имеет аналогов. Абсолютный профессионал. Я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу», — заявил он.

Ранее СМИ сообщали о намерении Перри подать в отставку.