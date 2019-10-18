Трамп выдвинет Бруйетта на пост министра энергетики США
- Reuters
«Я хочу поблагодарить министра энергетики Рика Перри за выдающуюся работу, которую он проделал», — заявил Трамп.
По словам Трампа, Перри покинет свой пост в конце года, чтобы «преследовать интересы других».
«В то же время я рад предложить заместителя министра Дэна Бруйетта на пост министра. Опыт Дэна в этой области не имеет аналогов. Абсолютный профессионал. Я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу», — заявил он.
Ранее СМИ сообщали о намерении Перри подать в отставку.