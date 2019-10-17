Bloomberg: министр энергетики США Перри намерен подать в отставку

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Министр энергетики США Рик Перри уведомил американского президента Дональда Трампа о намерении подать в отставку в скором времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Как подчёркивает агентство, точные сроки отставки Перри неизвестны. Официальный представитель Министерства энергетики отказалась комментировать данную информацию.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако на переговорах настоял Рик Перри, который «советовал президенту обсудить с Зеленским «что-то о заводе по производству сжиженного природного газа».

Также газета Politico со ссылкой на источники писала, что Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев.

О попытках американских бизнесменов сместить руководство «Нафтогаза» сообщало и агентство Associated Press. Сам Перри назвал эти сообщения выдумкой.

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