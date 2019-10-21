ФРГ не планирует пересматривать кредитную линию для Турции из-за Сирии

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Германия в настоящее время не рассматривает возможность пересмотра государственной программы экспортного кредитования для Турции в связи с ситуацией в Сирии, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
ФРГ не планирует пересматривать кредитную линию для Турции из-за Сирии
  • РИА Новости

«Этот вопрос в такой форме сегодня не рассматривается», — приводит его слова в ходе брифинга РИА Новости.

Представитель германского правительства Штеффен Зайберт при этом уточнил, что Берлин «очень внимательно наблюдает за развитием конфликта в Сирии» и тщательно проверяет все случаи применения кредитных и инвестиционных программ по линии Hermes.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не намерена поставлять оружие Турции на фоне военной операции Анкары «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

При этом в МИД ФРГ не исключили новых мер в отношении Турции в связи с ситуацией.

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