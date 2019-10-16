ФРГ не исключает новых мер в отношении Турции из-за операции в Сирии

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Госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что Германия оставляет за собой право принять новые меры против Турции из-за военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
ФРГ не исключает новых мер в отношении Турции из-за операции в Сирии
  • Reuters

«ЕС дал ясно понять турецкому правительству, что мы не будем предоставлять никакой помощи для стабилизации и никакой помощи для развития регионов, где не соблюдаются права местного населения. И мы сохраняем за собой право принять новые меры», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что Германия будет «сохранять давление, а в случае необходимости повышать его, чтобы склонить Турцию к политическому решению».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас не исключил введения дополнительных мер, помимо прекращения экспорта оружия, в отношении Турции из-за военной операции Анкары в Сирии.

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