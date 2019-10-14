В Германии не исключили новых мер против Турции из-за операции в Сирии

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Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил введения дополнительных мер, помимо прекращения экспорта оружия, в отношении Турции из-за военной операции Анкары в Сирии.

«Мы хотим, чтобы ЕС обсудил тему прекращения экспорта вооружений Турции на общеевропейском уровне. Помимо этого, наверняка останутся открытыми и другие варианты, зависящие от того, как Турция будет действовать в последующее время», — приводит ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за военного наступления в Сирии.

Кроме того, AFP со ссылкой на заявление правительства Франции сообщило, что страна приняла решение приостановить все поставки оружия в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии.

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