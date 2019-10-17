Меркель заявила об отсутствии планов поставлять оружие Турции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство ФРГ не планирует поставлять оружие Турции в нынешних условиях, и снова призвала Анкару прекратить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Правительство ФРГ в нынешних условиях не будет поставлять оружие Турции, и я рада, что эту позицию разделяют европейские партнёры», — приводит ТАСС слова Меркель.

По её словам, операция в Сирии — «гуманитарная драма с серьёзными геополитическими последствиями», которая ведёт лишь к «новым страданиям людей» и жертвам, а также может свести на нет достигнутые в борьбе с «Исламским государством»* результаты.

13 октября Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить операцию в Сирии, поскольку она «грозит миграцией значительной части местного населения, дестабилизацией региона и укреплением позиций «Исламского государства».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.