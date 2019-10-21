Глава Минобороны КНР рассказал об отношениях с Россией в сфере безопасности
Он отметил, что «в отношениях Китая в сфере обороны с иностранными странами российско-китайские военные отношения характеризуются наивысшим уровнем взаимного доверия, стратегического координирования и практического сотрудничества и поддерживается хороший импульс развития».
«Это модель сотрудничества в сфере», — цитирует РИА Новости Вэй Фэнхэ.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень.