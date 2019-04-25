Шойгу заявил о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Кроме того, по словам главы российского Минобороны, отношения двух стран становятся важным фактором обеспечения международной безопасности.

Подобное заявление Сергей Шойгу сделал в ходе встречи с коллегой из Китая генерал-полковником Вэем Фэнхэ в Москве.

«Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они (отношения. — RT) выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности», — приводит слова Шойгу РИА Новости.

В октябре 2018 года Шойгу заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина проходит один из лучших периодов за всю историю двусторонних отношений.

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук Андрей Островский в беседе с ФАН прокомментировал слова министра.