Шойгу прибыл в КНР для участия в форуме

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китай, чтобы принять участие в Пекинском Сяншаньском форуме.
Шойгу прибыл в КНР для участия в форуме
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.

«В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств», — сказала она.

Уточняется, что Шойгу выступит на пленарном заседании форума.

В апреле министр обороны России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень.

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