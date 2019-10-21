Помпео заявил, что не видел попыток США оказать давление на Украину

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытается оказать давление на украинские власти.
Помпео заявил, что не видел попыток США оказать давление на Украину
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал — решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России», — сказал он.

По его словам, в вопросах предоставления финансовой и иной помощи Украине речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия и дойдут ли средства «туда, куда следует» в свете коррупции на Украине.

Вместе с этим он добавил, что «частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики».

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни назвал причину заморозки военной помощи Украине. Позднее он уточнил своё заявление, отметив, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.

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