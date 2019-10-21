Помпео заявил, что не видел попыток США оказать давление на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытается оказать давление на украинские власти.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал — решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России», — сказал он.

По его словам, в вопросах предоставления финансовой и иной помощи Украине речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия и дойдут ли средства «туда, куда следует» в свете коррупции на Украине.

Вместе с этим он добавил, что «частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики».

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни назвал причину заморозки военной помощи Украине. Позднее он уточнил своё заявление, отметив, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.