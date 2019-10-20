Глава Пентагона прилетел в Афганистан

Глава Пентагона Марк Эспер впервые прибыл в Афганистан в качестве министра обороны для работы над контактами с «Талибаном»*.

По словам главы военного ведомства, США могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8600 солдат без ущерба для выполнения операций по борьбе с террористами.

Эспер подчеркнул, что если выведение военных и случится, то только в рамках мирного соглашения с талибами, сообщает Associated Press.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями движения «Талибан» «мертвы».

22 июля американский лидер рассказал, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за неделю, но это привело бы к гибели 10 млн человек.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.