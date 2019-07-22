Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

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Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
  • Reuters

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек», — сказал Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Президент заявил, что у него «есть планы на Афганистан» и, если бы он хотел выиграть войну, Афганистан был бы «стёрт с лица земли» за десять дней.

«Мы находимся в Афганистане уже 18 лет. Это глупо», — отметил он.

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон намерен снизить численность своих военнослужащих в Афганистане, оставив там разведывательные подразделения.

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