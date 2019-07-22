Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек», — сказал Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

WATCH: President Trump says that he could win the 18-year Afghan War in 10 days, because he has plans that could wipe Afghanistan off the face of the Earth and kill 10,000,000 people, but "I don't want to go that route." pic.twitter.com/IftsRmBjpG — NBC News (@NBCNews) July 22, 2019

Президент заявил, что у него «есть планы на Афганистан» и, если бы он хотел выиграть войну, Афганистан был бы «стёрт с лица земли» за десять дней.

«Мы находимся в Афганистане уже 18 лет. Это глупо», — отметил он.

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон намерен снизить численность своих военнослужащих в Афганистане, оставив там разведывательные подразделения.