Трамп планирует оставить в Афганистане разведывательные подразделения

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Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон намерен снизить численность своих военнослужащих в Афганистане, при этом оставив там разведывательные подразделения.

«Я бы оставил там очень сильную разведку. Мы должны наблюдать... Я бы оставил, и мы оставим очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать. Это очень важно», — приводит его слова Axios.

В марте сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл отметили, что война в Афганистане обошлась США в $2 трлн, жертвами конфликта стали 2300 американских военнослужащих.

Кроме того в феврале СМИ передавали, что американские военные США могут покинуть Афганистан в ближайшие три-пять лет.

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