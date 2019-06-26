AP сообщило о гибели двух военных США в Афганистане

В Афганистане погибли двое военнослужащих Соединённых Штатов, передаёт агентство Associated Press со ссылкой на данные Пентагона.

Отмечается, что американские военные были убиты.

BREAKING: The U.S. military says 2 U.S. service members have been killed in Afghanistan. It did not offer any details surrounding the circumstances of their deaths. https://t.co/XhZJhzXVHb — The Associated Press (@AP) 26 июня 2019 г.

При этом обстоятельств случившегося, как и личных данных военнослужащих, оборонное ведомство страны не привело.

ЧП произошло после визита госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео в Афганистан.

Ранее спецпосланник по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что новый раунд переговоров между «Талибаном»* и США начнётся 29 июня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.