AP сообщило о гибели двух военных США в Афганистане
Отмечается, что американские военные были убиты.
BREAKING: The U.S. military says 2 U.S. service members have been killed in Afghanistan. It did not offer any details surrounding the circumstances of their deaths. https://t.co/XhZJhzXVHb— The Associated Press (@AP) 26 июня 2019 г.
При этом обстоятельств случившегося, как и личных данных военнослужащих, оборонное ведомство страны не привело.
ЧП произошло после визита госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео в Афганистан.
Ранее спецпосланник по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что новый раунд переговоров между «Талибаном»* и США начнётся 29 июня.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.