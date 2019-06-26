AP сообщило о гибели двух военных США в Афганистане

Короткая ссылка
В Афганистане погибли двое военнослужащих Соединённых Штатов, передаёт агентство Associated Press со ссылкой на данные Пентагона.

Отмечается, что американские военные были убиты.

При этом обстоятельств случившегося, как и личных данных военнослужащих, оборонное ведомство страны не привело.

ЧП произошло после визита госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео в Афганистан.

Ранее спецпосланник по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что новый раунд переговоров между «Талибаном»* и США начнётся 29 июня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить