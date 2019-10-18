Санчес призвал избегать насилия при проведении протестов в Барселоне
- Reuters
«Право на проведение манифестаций должно применяться в абсолютно мирной форме», — приводит El Pais его слова.
Санчес также сообщил, что виновные в противоправных действиях в Барселоне будут наказаны.
Ранее стало известно, что около 4 тыс. сторонников независимости Каталонии протестуют возле собора Саграда Фамилия в Барселоне.
Массовые протесты в Барселоне начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении в Каталонии референдума о независимости в 2017 году.
Сообщалось, что в протестных акциях принимали участие около 20 тыс. протестующих. Они поджигали машины и мусорные баки, забрасывали полицейских камнями и бутылками с «коктейлями Молотова».
В результате массовых беспорядков за медицинской помощью обратились около 100 человек.