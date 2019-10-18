Санчес призвал избегать насилия при проведении протестов в Барселоне

Лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес призвал избегать насилия при проведении манифестаций в Барселоне. По его словам, протесты должны проходить в «абсолютно мирной форме».

«Право на проведение манифестаций должно применяться в абсолютно мирной форме», — приводит El Pais его слова.

Санчес также сообщил, что виновные в противоправных действиях в Барселоне будут наказаны.

Ранее стало известно, что около 4 тыс. сторонников независимости Каталонии протестуют возле собора Саграда Фамилия в Барселоне.

Массовые протесты в Барселоне начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении в Каталонии референдума о независимости в 2017 году.

Сообщалось, что в протестных акциях принимали участие около 20 тыс. протестующих. Они поджигали машины и мусорные баки, забрасывали полицейских камнями и бутылками с «коктейлями Молотова».

В результате массовых беспорядков за медицинской помощью обратились около 100 человек.