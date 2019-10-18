Митингующие устроили беспорядки в центре Барселоны

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В центре Барселоны прошли беспорядки после митинга сторонников независимости Каталонии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полиция пыталась не допустить столкновения двух групп — сторонников независимости и крайне правых.

Сторонники независимости требуют помиловать каталонских политиков, осуждённых Верховным судом. В свою очередь, крайне правые требуют для них более сурового наказания.

Уточняется, что в ходе беспорядков были разбиты витрины, посреди улиц разжигались костры.

16 октября пять колонн митингующих направились из различных городов в Барселону, чтобы принять участие во всеобщей акции протеста после вынесения приговоров каталонским политикам из-за референдума о независимости в 2017 году.

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