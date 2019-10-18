Помпео призвал ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану.
Помпео призвал ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану
  • Reuters

«Если вы сейчас обеспокоены поведением Ирана, представьте, как он будет действовать при наличии у него передовых ракет, беспилотников, танков и реактивных самолётов. Совет Безопасности должен продлить эмбарго на поставки оружия», — написал Помпео в своём Twitter.

Также он отметил, что «из-за некорректной иранской ядерной сделки» эмбарго истекает через год.

Ранее специальный представитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук предупредил о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. По его словам, продажа оружия Тегерану российской и китайской сторонами приведёт к гонке вооружений на Ближнем Востоке.

1 октября президент России Владимир Путин на встрече с иранским лидером Хасаном Рухани выразил ему поддержку в вопросе соблюдения ядерной сделки, подчеркнув, что российская сторона прилагает усилия для полного выполнения своих обязанностей в рамках СВПД.

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