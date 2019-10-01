В Иране назвали темы встречи Путина и Рухани

Короткая ссылка
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ормузском проливе, сообщает портал иранского лидера.
В Иране назвали темы встречи Путина и Рухани
  • Reuters

На сайте Рухани говорится, что Путин выразил иранскому коллеге поддержку в вопросе соблюдения ядерной сделки, а также подчеркнул, что Россия прилагает усилия для полного выполнения своих обязанностей в рамках СВПД.

Рухани также подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в регионе Персидского залива, отметив, что это возможно лишь при участии других стран.

Путин, в свою очередь, поприветствовал начало экономического сотрудничества с Ираном в рамках Евразийского экономического союза, говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин и Хасан Рухани на встрече в Ереване обсудят ситуацию в Ормузском проливе и Совместный всеобъемлющий план действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить