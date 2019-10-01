В Иране назвали темы встречи Путина и Рухани

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ормузском проливе, сообщает портал иранского лидера.

На сайте Рухани говорится, что Путин выразил иранскому коллеге поддержку в вопросе соблюдения ядерной сделки, а также подчеркнул, что Россия прилагает усилия для полного выполнения своих обязанностей в рамках СВПД.

Рухани также подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в регионе Персидского залива, отметив, что это возможно лишь при участии других стран.

Путин, в свою очередь, поприветствовал начало экономического сотрудничества с Ираном в рамках Евразийского экономического союза, говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин и Хасан Рухани на встрече в Ереване обсудят ситуацию в Ормузском проливе и Совместный всеобъемлющий план действий.