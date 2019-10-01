В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Рухани

Президент России Владимир Путин и иранский лидер Хасан Рухани на встрече в Ереване обсудят ситуацию в Ормузском проливе и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«(Будут обсуждаться. — RT) и напряжённая ситуация в районе Ормузского пролива, и, естественно, ситуация с СВПД», — сказал Песков.

Он также отметил, что 60 дней, обозначенные иранской стороной перед дальнейшими действиями Тегерана по сокращению объёма своих обязательств по СВПД, истекают.

«Это, конечно, является предметом для обеспокоенности. Пока все инициативы — французская была инициатива — они пока не дают желаемых результатов, и положение дел остаётся сложным», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

1 октября Путин намерен провести переговоры с Рухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Высшего евразийского экономического совета в Ереване.

27 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что перспектива полного развала СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.

В Иране отмечали, что Франция, Германия и Великобритания не выполняют свои обязательства по соблюдению условий ядерной сделки без одобрения США.