В США прогнозируют гонку вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году

Специальный представитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук предупредил о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.

«Благодаря ядерному соглашению с Ираном такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать обычные вооружения Ирану. Иранский режим также может свободно продавать оружие кому угодно. Это приведёт к новой гонке вооружений на Ближнем Востоке», — приводит РИА Новости слова Хука.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) является последним инструментом ограничения гонки вооружений.

1 октября Путин на встрече с иранским коллегой Хасаном Рухани выразил ему поддержку в вопросе соблюдения ядерной сделки, а также подчеркнул, что Россия прилагает усилия для полного выполнения своих обязанностей в рамках СВПД.