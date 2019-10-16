В США прогнозируют гонку вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году

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Специальный представитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук предупредил о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.
В США прогнозируют гонку вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году
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«Благодаря ядерному соглашению с Ираном такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать обычные вооружения Ирану. Иранский режим также может свободно продавать оружие кому угодно. Это приведёт к новой гонке вооружений на Ближнем Востоке», — приводит РИА Новости слова Хука.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) является последним инструментом ограничения гонки вооружений.

1 октября Путин на встрече с иранским коллегой Хасаном Рухани выразил ему поддержку в вопросе соблюдения ядерной сделки, а также подчеркнул, что Россия прилагает усилия для полного выполнения своих обязанностей в рамках СВПД.

 

 

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