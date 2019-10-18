В Кремле ожидают от Турции информации о приостановке операции в Сирии
- Reuters
«От Турции рассчитываем получить информацию», — сказал представитель Кремля.
17 октября Турция и США договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
В Анкаре заявляли, что такая договорённость включает в себя и сдачу оружия курдскими формированиями на северо-востоке САР.
Американский лидер Дональд Трамп, комментируя приостановку операции, назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
В свою очередь, Эрдоган поблагодарил Трампа, заявив, что совместные усилия будут способствовать установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.
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