В Кремле ожидают от Турции информации о приостановке операции в Сирии

В Кремле рассчитывают получить от Турции информацию о договорённости Вашингтона и Анкары приостановить военную операцию в Сирии. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От Турции рассчитываем получить информацию», — сказал представитель Кремля.

17 октября Турция и США договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

В Анкаре заявляли, что такая договорённость включает в себя и сдачу оружия курдскими формированиями на северо-востоке САР.

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя приостановку операции, назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

В свою очередь, Эрдоган поблагодарил Трампа, заявив, что совместные усилия будут способствовать установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

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