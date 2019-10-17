Эрдоган поблагодарил Трампа в Twitter
«Господин президент, ещё больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является заклятым врагом человечества. Я уверен, что эти совместные усилия будут содействовать установлению мира и стабильности в нашем регионе», — написал турецкий лидер в Twitter в комментарии к публикации Трампа.
Ранее президент США заявил, что договорённость между Вашингтоном и Анкарой о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии стала великим днём как для США и Турции, так и для всей цивилизации.
Также Трамп заявил, что назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером».