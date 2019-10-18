ЕС одобрил санкции против Турции из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра

Главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкции против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.

«Европейский совет одобряет заключения Совета от 14 октября 2019 года в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра», — цитирует ТАСС итоговое заявление первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что Европейский совет подтверждает свою солидарность с Кипром.

15 октября американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.