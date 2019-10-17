В Германии назвали подвигом соглашение ЕС и Британии по брекситу

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал соглашение по брекситу между Евросоюзом и Великобританией дипломатическим подвигом.

Об этом сообщает Associated Press.

Маас заявил, что новое соглашение есть «не что иное, как дипломатический подвиг», и отметил, что оно подтверждает высокую ответственность сторон при совместной работе.

Он также напомнил, что позднее должно состояться обсуждение соглашения как на саммите лидерами ЕС, так и в Европейском парламенте.

Ранее Европейский парламент заявил, что не будет голосовать по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза до того, пока сделка не будет одобрена британским парламентом.

Сообщалось, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон выразил уверенность в его ратификации до 31 октября.

По словам лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина, новое соглашение «ещё хуже», чем сделка предшественницы Джонсона Терезы Мэй.