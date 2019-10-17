В Германии назвали подвигом соглашение ЕС и Британии по брекситу

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Хайко Маас назвал соглашение по брекситу между Евросоюзом и Великобританией дипломатическим подвигом.
В Германии назвали подвигом соглашение ЕС и Британии по брекситу
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Маас заявил, что новое соглашение есть «не что иное, как дипломатический подвиг», и отметил, что оно подтверждает высокую ответственность сторон при совместной работе.

Он также напомнил, что позднее должно состояться обсуждение соглашения как на саммите лидерами ЕС, так и в Европейском парламенте.

Ранее Европейский парламент заявил, что не будет голосовать по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза до того, пока сделка не будет одобрена британским парламентом.

Сообщалось, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон выразил уверенность в его ратификации до 31 октября.

По словам лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина, новое соглашение «ещё хуже», чем сделка предшественницы Джонсона Терезы Мэй.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить