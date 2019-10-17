Корбин раскритиковал новое соглашение ЕС и Великобритании по брекситу

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал достигнутые премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном и Евросоюзом договорённости относительно нового соглашения по брекситу. По его словам, новое соглашение «ещё хуже», чем сделка предшественницы Джонсона Терезы Мэй.

Об этом сообщает Associated Press.

«Судя по тому, что нам известно, премьер-министр договорился о ещё худшей сделке, чем у Терезы Мэй, которая была отклонена подавляющим большинством», — сказал Корбин.

Лидер лейбористов подчеркнул, что новое соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза «не объединит страну» и сделка должна быть отклонена.

«Лучший способ разобраться в ней — дать людям последнее слово на публичном голосовании», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Джонсон выразил уверенность, что новая сделка будет ратифицирована до конца октября.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя достижение договорённости, отметил заинтересованность ЕС в скорейшем разрешении вопроса с брекситом.