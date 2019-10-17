Корбин раскритиковал новое соглашение ЕС и Великобритании по брекситу

Короткая ссылка
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал достигнутые премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном и Евросоюзом договорённости относительно нового соглашения по брекситу. По его словам, новое соглашение «ещё хуже», чем сделка предшественницы Джонсона Терезы Мэй.
Корбин раскритиковал новое соглашение ЕС и Великобритании по брекситу
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

«Судя по тому, что нам известно, премьер-министр договорился о ещё худшей сделке, чем у Терезы Мэй, которая была отклонена подавляющим большинством», — сказал Корбин.

Лидер лейбористов подчеркнул, что новое соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза «не объединит страну» и сделка должна быть отклонена.

«Лучший способ разобраться в ней — дать людям последнее слово на публичном голосовании», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Джонсон выразил уверенность, что новая сделка будет ратифицирована до конца октября.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя достижение договорённости, отметил заинтересованность ЕС в скорейшем разрешении вопроса с брекситом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить