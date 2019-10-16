СМИ: Обсуждение сделки по брекситу откладывается

Обсуждение сделки по брекситу между Лондоном и Брюсселем откладывается до четверга, 17 октября.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на информированный источник.

«Сделки по брекситу к сегодняшнему вечеру не будет», — заявил он.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ситуация с брекситом должна проясниться через 7—8 часов.

Брюссель и Лондон должны согласовать набор предложений по выходу Великобритании из ЕС к саммиту ЕС 17—18 октября в Брюсселе.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросит у Евросоюза очередную отсрочку брексита, если сторонам не удастся прийти к соглашению по выходу Британии из ЕС до субботы, 19 октября.