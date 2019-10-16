Джонсон запросит у ЕС отсрочку брексита, если сделки не будет
- Reuters
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на секретаря по вопросам брексита Стивена Баркли.
Брюссель и Лондон должны согласовать набор предложений по выходу Великобритании из ЕС к саммиту ЕС 17—18 октября в Брюсселе, чтобы избежать брексит без соглашения, намеченный на 31 октября.
Ранее британская королева Елизавета II заявила, что приоритетом правительства королевства является осуществление выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября.