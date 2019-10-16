Туск рассказал, через сколько часов прояснится ситуация с брекситом
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года.
Брюссель и Лондон должны согласовать набор предложений по выходу Великобритании из ЕС к саммиту ЕС 17—18 октября в Брюсселе.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросит у Евросоюза очередную отсрочку брексита, если сторонам не удастся прийти к соглашению по выходу Британии из ЕС к субботе, 19 октября.