Туск рассказал, через сколько часов прояснится ситуация с брекситом

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ситуация с брекситом должна проясниться через 7—8 часов.

Об этом сообщает Sky News.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года.

Брюссель и Лондон должны согласовать набор предложений по выходу Великобритании из ЕС к саммиту ЕС 17—18 октября в Брюсселе.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросит у Евросоюза очередную отсрочку брексита, если сторонам не удастся прийти к соглашению по выходу Британии из ЕС к субботе, 19 октября.