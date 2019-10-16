Макрон выразил надежду на достижение соглашения по брекситу
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тулузе.
«Мы надеемся, что соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, и хотим его подписать. Во всяком случае, отголоски, которые есть сегодня, позитивны», — сказал французский лидер.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ситуация с брекситом должна проясниться через 7—8 часов.
14 октября руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Елизаветы II о брексите.