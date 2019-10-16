Макрон выразил надежду на достижение соглашения по брекситу

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на достижение соглашения по брекситу в ближайшие часы.
Макрон выразил надежду на достижение соглашения по брекситу
  • © Julien Mattia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тулузе.

«Мы надеемся, что соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, и хотим его подписать. Во всяком случае, отголоски, которые есть сегодня, позитивны», — сказал французский лидер.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ситуация с брекситом должна проясниться через 7—8 часов.

14 октября руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Елизаветы II о брексите.

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