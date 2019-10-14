Эксперт оценила заявление Елизаветы II о брексите

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Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Елизаветы II о брексите.
Эксперт оценила заявление Елизаветы II о брексите
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«Следует верно понимать тронную речь королей. Королева зачитывает законодательную программу правительства. Она ничего не подтверждает и не оказывает никакой поддержки. А просто зачитывает то, что написало правительство», — пояснила Ананьева.

По её мнению, в ситуации с выходом Великобритании из ЕС очень много моментов, которые мешают делать прогнозы.

Как полагает эксперт, всё должно решиться в ближайшие дни — что решит парламент, Евросоюз, состоится ли договорённость и какой она будет.

Ранее Елизавета II заявила, что приоритетом правительства королевства является осуществление выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября.

В сентябре исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.

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