Эксперт оценил новое соглашение по брекситу между ЕС и Британией

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Анастасия Румянцева
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT достижение ЕС и Великобританией договорённости относительно нового соглашения по брекситу.
Эксперт оценил новое соглашение по брекситу между ЕС и Британией
  • Reuters

По словам эксперта, сам факт столь оперативного согласования свидетельствует, что Европейский союз тоже заинтересован в том, чтобы поскорее разрешить вопрос с брекситом.

«Подвешенное состояние бьёт в том числе по вопросам самой организации деятельности ЕС... Если на этом фоне ещё будут досрочные выборы (что вполне вероятно, особенно если сделка провалится), то это может привести к серьёзному политическому кризису в Великобритании, который очень негативно может сказаться на Европейском союзе», — заключил Абзалов. 

Ранее Европейский союз и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу. Эту информацию подтвердил британский премьер-министр Борис Джонсон.

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