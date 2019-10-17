Глава Европарламента призвал ЕС принять меры в отношении Турции
- Reuters
«Мы видим активную войну и хотим, чтобы Турция немедленно прекратила операцию. Мы хотим, чтобы ЕС принял политические и дипломатические шаги для этого», — приводит ТАСС его слова.
Ранее страны Евросоюза в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.