Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить операцию в Сирии

Страны Евросоюза в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении постпредов.

В среду, 16 октября, Совбез ООН обсуждает военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.