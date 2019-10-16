Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить операцию в Сирии

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Страны Евросоюза в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии.
Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить операцию в Сирии
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении постпредов.

В среду, 16 октября, Совбез ООН обсуждает военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии. 

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.

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