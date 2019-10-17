В Латвии с 2020 года отменят статус неграждан для новорождённых

Парламент Латвии (сейм) утвердил законопроект о предоставлении с 2020 года латвийского гражданства родившимся на территории республики детям неграждан.

«Сейм одобрил законопроект о прекращении предоставления детям статуса неграждан. В нём сообщается, что с 1 января 2020 года новорождённым больше не будет предоставляться статус неграждан», — говорится в сообщении на сайте парламента.

Инициатором данного законопроекта выступил бывший президент Латвии Раймонд Вейонис, который заявил, что «дети, родившиеся в Латвии, должны стать её гражданами».

В мае сейм Латвии одобрил в первом чтении данный законопроект.

Эстонский русскоязычный политик, депутат Европарламента Яна Тоом в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценила ситуацию с лицами без гражданства в Эстонии.