Депутат Европарламента оценила ситуацию с лицами без гражданства в Эстонии
- Reuters
«Вопрос «неграждан» актуален для Эстонии. Более того, он стоит остро: на сегодня более 80 тыс. людей в Эстонии без гражданства», — сказала она.
Как отметила Тоом, европейские структуры не рассматривают эту ситуацию как нормальную.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в письме Генсеку ООН Антониу Гутеррешу попросил исключить Эстонию из организации после заявления президента этой страны Керсти Кальюлайд об угрозе русского языка в школах для эстонского языка и культуры.