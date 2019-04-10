Депутат Европарламента оценила ситуацию с лицами без гражданства в Эстонии

Эстонский русскоязычный политик, депутат Европарламента Яна Тоом в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценила ситуацию с лицами без гражданства в Эстонии.

«Вопрос «неграждан» актуален для Эстонии. Более того, он стоит остро: на сегодня более 80 тыс. людей в Эстонии без гражданства», — сказала она.

Как отметила Тоом, европейские структуры не рассматривают эту ситуацию как нормальную.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в письме Генсеку ООН Антониу Гутеррешу попросил исключить Эстонию из организации после заявления президента этой страны Керсти Кальюлайд об угрозе русского языка в школах для эстонского языка и культуры.