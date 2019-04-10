Депутат Европарламента оценила ситуацию с лицами без гражданства в Эстонии

Короткая ссылка
Эстонский русскоязычный политик, депутат Европарламента Яна Тоом в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценила ситуацию с лицами без гражданства в Эстонии.
Депутат Европарламента оценила ситуацию с лицами без гражданства в Эстонии
  • Reuters

«Вопрос «неграждан» актуален для Эстонии. Более того, он стоит остро: на сегодня более 80 тыс. людей в Эстонии без гражданства», — сказала она.

Как отметила Тоом, европейские структуры не рассматривают эту ситуацию как нормальную.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в письме Генсеку ООН Антониу Гутеррешу попросил исключить Эстонию из организации после заявления президента этой страны Керсти Кальюлайд об угрозе русского языка в школах для эстонского языка и культуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить