Асад прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

Сирийский лидер Башар Асад на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом заявил, что Турция ведёт преступную агрессию в отношении Сирии.

«Турецкая преступная агрессия, которую ведёт режим Эрдогана против нашей страны, в настоящее время является вопиющим вторжением и явной агрессией», — приводит пресс-служба президента слова Асада.

خلال استقباله #الفياض اليوم.. الرئيس #الأسد: #العدوان_التركي الإجرامي الذي يشنه نظام #أردوغان على بلدنا حاليا هو غزو سافر وعدوان واضح ردت #سورية عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه، وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله بأي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 17, 2019

Как ранее заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Анкара заверила Москву, что будет уважать территориальную целостность Сирии.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, российская сторона будет способствовать налаживанию взаимодействия между Сирией и Турцией по обеспечению безопасности на их границе.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.