Лавров: Россия будет способствовать взаимодействию между САР и Турцией

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Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и далее будет способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их границе.
Лавров: Россия будет способствовать взаимодействию между САР и Турцией
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Лавров подчеркнул, что Россия «будет и далее действовать в русле международного права и резолюций Совета Безопасности ООН».

Он отметил, что страна будет «поощрять достижения и реализацию договорённостей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции в Сирии.

Лавров, комментируя эту операцию, отметил, что Москва будет «добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой».

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