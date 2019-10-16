Лавров: Россия будет способствовать взаимодействию между САР и Турцией
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Лавров подчеркнул, что Россия «будет и далее действовать в русле международного права и резолюций Совета Безопасности ООН».
Он отметил, что страна будет «поощрять достижения и реализацию договорённостей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе».
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции в Сирии.
Лавров, комментируя эту операцию, отметил, что Москва будет «добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой».