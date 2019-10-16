Сенатор сообщил подробности телефонного разговора Трампа и Эрдогана

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Сенатор США Линдси Грэм заявил, что в ходе телефонных переговоров лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал президенту США Дональду Трампу «держаться подальше» от сирийского города Кобани, для того чтобы избежать дальнейшей эскалации в САР.

«Я присутствовал при телефонных переговорах между президентом Эрдоганом и президентом Трампом, в ходе которых Трамп получил от турецкого лидера обещание держаться подальше от окрестностей Кобани, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Сирии», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против Минобороны и Минэнерго Турции в ответ на военную операцию Анкары «Источник мира» в Сирии.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция не обеспокоена введением санкций.

9 октября турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере САР.

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