Сенатор сообщил подробности телефонного разговора Трампа и Эрдогана

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что в ходе телефонных переговоров лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал президенту США Дональду Трампу «держаться подальше» от сирийского города Кобани, для того чтобы избежать дальнейшей эскалации в САР.

«Я присутствовал при телефонных переговорах между президентом Эрдоганом и президентом Трампом, в ходе которых Трамп получил от турецкого лидера обещание держаться подальше от окрестностей Кобани, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Сирии», — написал он в Twitter.

If Turkey continues to move and take Kurdish areas around Kobani, I will take this as a breach of President Erdogan’s promise and a major escalation. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 15, 2019

Ранее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против Минобороны и Минэнерго Турции в ответ на военную операцию Анкары «Источник мира» в Сирии.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция не обеспокоена введением санкций.

9 октября турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере САР.