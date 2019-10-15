В Сирии прошли митинги против «иностранной оккупации»
- Reuters
«На восточном берегу реки Евфрат в городе Ракка и ряде населённых пунктов провинции Дейр эз-Зор прошли митинги местного населения против иностранной оккупации и в поддержку воссоединения с официальным Дамаском», — сказал он.
По его словам, в Сирии продолжается процесс восстановления суверенитета на северо-востоке страны.
«Правительственные силы установили контроль над округами Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака», — добавил он.
Ранее в ЦПВС заявили, что ряд населённых пунктов провинций Алеппо, Ракка и Хасеке в Сирии объявили о восстановлении суверенитета на своей территории.
15 октября в Минобороны России также сообщили, что сирийская армия установила полный контроль над городом Манбидж.