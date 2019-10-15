В Сирии прошли митинги против «иностранной оккупации»

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В городе Ракка и ряде населённых пунктов провинции Дейр эз-Зор прошли митинги «против иностранной оккупации». Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
В Сирии прошли митинги против «иностранной оккупации»
  • Reuters

«На восточном берегу реки Евфрат в городе Ракка и ряде населённых пунктов провинции Дейр эз-Зор прошли митинги местного населения против иностранной оккупации и в поддержку воссоединения с официальным Дамаском», — сказал он.

По его словам, в Сирии продолжается процесс восстановления суверенитета на северо-востоке страны.

«Правительственные силы установили контроль над округами Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака», — добавил он.

Ранее в ЦПВС заявили, что ряд населённых пунктов провинций Алеппо, Ракка и Хасеке в Сирии объявили о восстановлении суверенитета на своей территории.

15 октября в Минобороны России также сообщили, что сирийская армия установила полный контроль над городом Манбидж

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